



Попытки Венгрии и Словакии привлечь ЕС к спору с Украиной провалились, - FT

Европейская комиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии о вмешательстве в их спор с Украиной относительно санкций против российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает Financial Times.



Венгрия и Словакия, освобожденные от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после вторжения России в Украину, столкнулись с сокращением поставок из-за решения Киева прекратить транзит продукции "Лукойла" через трубопровод "Дружба". Обе страны обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю нужно больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.



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На встрече торговых представителей ЕС 11 стран поддержали Домбровскиса, и ни одна не встала на сторону Будапешта и Братиславы. Один из дипломатов отметил, что торговое соглашение с Украиной включает положение о безопасности, допускающее срыв поставок.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал раздражение своих партнеров по ЕС, односторонне лоббируя план мирного урегулирования по Украине без одобрения Брюсселя. Киев утверждает, что объем нефти, поступающей по трубопроводу, остается прежним за счет других российских компаний.



Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о возможных ответных мерах, если Украина не изменит свою позицию по "Лукойлу". Словакия помогает Украине реверсом газа и продажей электроэнергии. Представители Венгрии отказались от комментариев.