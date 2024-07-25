



Раскрыта годовая зарплата принца Уильяма после смены титула

Годовая зарплата принца Уэльского Уильяма после смены титула составила 30,4 миллионов долларов.



Об этом стало известно после публикации годового отчета Герцогства Корнуолл, куда Уильям вместе с семьей перебрался после того, как король Карл III взошел на престол.



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Речь идет о поступлении за 2023-2024 финансовый год. В дополнение к роскошному поместью отец троих детей получил титул герцога Корнуолла. В отчете также указано, что Уильяму, который на протяжении многих лет был страстным футбольным болельщиком, был присвоен титул покровителя Футбольной ассоциации (FA).



На указанную выше сумму содержится вся его семья. Примечательно, что годом ранее герцогство принесло Уильяму 7,6 миллиона.