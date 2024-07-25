



Харрис выступила против антиизраильских протестующих

По меньшей мере шесть человек были арестованы в ходе многотысячной акции протеста, участники которой выкрикивали антисемитские и прохамасовские лозунги и плакаты, совершали акты вандализма в отношении имущества, поджигали чучело Нетаниягу и американский флаг.



Anti Israel protesters burn the American flags they removed from flag posts at Union Station in DC https://t.co/C7eeionfhI pic.twitter.com/Q8OcYSHvKO — Timcast News (@TimcastNews) July 24, 2024

Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала "отвратительные действия и опасную, разжигающую ненависть риторику" "непатриотичных" антиизраильских демонстрантов, которые вчера устроили беспорядки у здания Капитолия в знак протеста против выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на совместном заседании палат Конгресса."Я осуждаю всех лиц, сотрудничающих с жестокой террористической организацией ХАМАС, которая поклялась уничтожить государство Израиль и убивать евреев. Граффити и риторика в поддержку ХАМАС отвратительны, и мы не должны терпеть их в нашей стране", — говорится в заявлении Харрис."Я осуждаю сожжение американского флага. Этот флаг является символом наших высших идеалов как нации и представляет собой обещание Америки. Он никогда не должен быть осквернен таким образом"."Я поддерживаю право на мирный протест, но давайте проясним: антисемитизм, ненависть и насилие любого рода не имеют места в нашей стране", — добавляет предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии.