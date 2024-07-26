



Олимпиада: во Франции готовятся к кибератакам

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности кибератак во время проведения Олимпийских игр.



Об этом сообщает BFMTV.



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По словам Атталя, угроза кибератак есть постоянно, особенно, во время таких важных событий, как Олимпиада.



"Мы являемся целью, кибератаки будут. Наша цель – максимально ограничить их масштабы", – сказал премьер.



По его словам, сотни компаний, вовлеченных в организацию Игр, прошли проверку и дополнительную подготовку.