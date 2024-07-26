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Олимпиада: алжирский дзюдоист откажется от состязания с израильтянином
26.07.2024 11:47 Алина Груднева

Олимпиада: алжирский дзюдоист откажется от состязания с израильтянином

Алжирский дзюдоист откажется от состязания в первом раунде соревнований на Олимпийских играх в весовой категории до 73 кг, чтобы не встречаться с израильским дзюдоистом Тохаром Бутбулем.

Об этом сообщает французское новостное издание Ouest France.

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Ожидается, что спортсмен откажется от состязания, поскольку Алжир не признает Израиль.

За это Международный олимпийский комитет и Всемирная федерация дзюдо могут отстранить его от участия в будущих соревнованиях.

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