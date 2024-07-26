Новости » Происшествия
Диверсия на ж/д в Париже - скоординированная атака
26.07.2024 13:26 Алина Груднева

Диверсия на ж/д в Париже - скоординированная атака

Предварительные результаты расследования показали, что перебои в движении поездов в Париже являются скоординированной атакой.

К такому выводу пришли во Франции.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Проводится параллель между сегодняшними поджогами перед стартом Олимпийских игр и аналогичными действиями крайне левых группировок в прошлом.

Спецслужбы продолжают расследование, пытаясь установить больше подробностей о происшествии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы