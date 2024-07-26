Диверсия на ж/д в Париже - скоординированная атака
Предварительные результаты расследования показали, что перебои в движении поездов в Париже являются скоординированной атакой.
К такому выводу пришли во Франции.
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Проводится параллель между сегодняшними поджогами перед стартом Олимпийских игр и аналогичными действиями крайне левых группировок в прошлом.
Спецслужбы продолжают расследование, пытаясь установить больше подробностей о происшествии.