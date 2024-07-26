



Диверсия на ж/д в Париже - скоординированная атака

Предварительные результаты расследования показали, что перебои в движении поездов в Париже являются скоординированной атакой.



К такому выводу пришли во Франции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Проводится параллель между сегодняшними поджогами перед стартом Олимпийских игр и аналогичными действиями крайне левых группировок в прошлом.



Спецслужбы продолжают расследование, пытаясь установить больше подробностей о происшествии.