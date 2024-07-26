



Евроаэропорт был эвакуирован из-за угрозы взрыва, - полиция

В полиции Франции сообщили, что Евроаэропорт был эвакуирован утром, 26 июля, из-за поступления сообщения о минировании.



Об этом сообщает AFP.



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Из-за угрозы взрыва было решено эвакуировать персонал и пассажиров, приостановив работу французско-швейцарского аэропорта Базеля — Мюлуза. В полиции пообещали предоставить другие подробности позже.



Как сообщалось ранее, работа воздушного хаба уже восстановлена. Рейсы постепенно возобновляются.

