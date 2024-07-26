



Китай запускает дипломатический раунд: Глобальный Юг обсудит "кризис" в Украине

Китай отправит спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для проведения консультаций по войне в Украине.



Об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге 26 июля.



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"Китай направит специального представителя китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэя с визитом в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, начиная с 28 июля, чтобы провести четвертый раунд челночной дипломатии по "украинскому кризису" (так в Китае называют российскую войну против Украины, – ред.)", – сказала она.



Ли Хуэй начнет визит 28 июля и проведет обмен мнениями с ключевыми странами Глобального Юга о текущей ситуации в Украине и возможностях для мирных переговоров.



"Наша цель – внести вклад в деэскалацию и создать условия для возобновления мирных переговоров", – добавила спикер.



Мао Нин напомнила, что "кризис" продолжается уже более двух лет, боевые действия продолжаются и существует риск дальнейшей эскалации и расширения конфликта, беспокоящего международное сообщество.