



Первый катер выходит на парад по Сене во время церемонии открытия Олимпиады

Первый катер выходит из-под Аустерлицкого моста, чтобы дать старт зрелищному параду по реке Сена на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.



По традиции, возглавить флотилию выпала честь греческой делегации, которая является колыбелью современного олимпийского движения.



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Впервые в истории Олимпийских игр церемония открытия проходит за пределами главного стадиона: около 300 000 человек будут наблюдать за ней лично со специально построенных трибун на берегу реки, а еще 200 000 - с балконов и из квартир.

