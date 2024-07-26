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В Германии схвачены россияне, работавшие на ИГИЛ
26.07.2024 22:30 Алина Груднева

В Германии схвачены россияне, работавшие на ИГИЛ

Полиция задержала в Германии двух россиян по обвинению в пособничестве террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Россиян арестовали в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. В Берлине и Саксонии были проведены обыски в семи домах.

По версии следствия, обвиняемые примкнули к ИГИЛ два года назад. Они занимались сбором денег для террористической организации. Средства передавались террористу за границей.

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