



В Германии схвачены россияне, работавшие на ИГИЛ

Полиция задержала в Германии двух россиян по обвинению в пособничестве террористической организации ИГИЛ.



Об этом сообщает немецкое издание Bild.



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Россиян арестовали в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. В Берлине и Саксонии были проведены обыски в семи домах.



По версии следствия, обвиняемые примкнули к ИГИЛ два года назад. Они занимались сбором денег для террористической организации. Средства передавались террористу за границей.