



Польша и США начали совместные учения на истребителях F-16

Польские и американские пилоты истребителей F-16 начали совместные учения.



По данным министерства обороны Польши, мероприятия будут длиться до 7 августа.



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Учения получили название Aviation Detachment Rotation. В них участвуют истребители F-16 32-й тактической авиабазы и 138-го истребительного авиаполка ВВС США.



"Во время учений пилоты отрабатывают процедуры боевого применения самолетов F-16. Пилоты таким образом укрепляют функциональную совместимость и сотрудничество с американскими ВВС", – сообщили в ведомстве.