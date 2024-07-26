Новости » Политика
Польша и США начали совместные учения на истребителях F-16
26.07.2024 19:23 Алина Груднева

Польша и США начали совместные учения на истребителях F-16

Польские и американские пилоты истребителей F-16 начали совместные учения.

По данным министерства обороны Польши, мероприятия будут длиться до 7 августа.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Учения получили название Aviation Detachment Rotation. В них участвуют истребители F-16 32-й тактической авиабазы и 138-го истребительного авиаполка ВВС США.

"Во время учений пилоты отрабатывают процедуры боевого применения самолетов F-16. Пилоты таким образом укрепляют функциональную совместимость и сотрудничество с американскими ВВС", – сообщили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы