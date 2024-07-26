Польша и США начали совместные учения на истребителях F-16
Польские и американские пилоты истребителей F-16 начали совместные учения.
По данным министерства обороны Польши, мероприятия будут длиться до 7 августа.
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Учения получили название Aviation Detachment Rotation. В них участвуют истребители F-16 32-й тактической авиабазы и 138-го истребительного авиаполка ВВС США.
"Во время учений пилоты отрабатывают процедуры боевого применения самолетов F-16. Пилоты таким образом укрепляют функциональную совместимость и сотрудничество с американскими ВВС", – сообщили в ведомстве.
Wczoraj rozpoczęło się ćwiczenie #AviationDetachment Rotation 24 - 3, w którym biorą udział myśliwce F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z 🇺🇸 138th Fighter Wing USAF. Podczas ćwiczenia, które potrwa do 7 sierpnia piloci doskonalą procedury w zakresie wykorzystania bojowego… pic.twitter.com/8kNzUW4eUt— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 26, 2024