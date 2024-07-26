



Китай задумывается над американским истребителем F-15EX Eagle II

Новый F-15EX Eagle II ВВС США устраняет пробелы, образовавшиеся в результате преждевременной отмены F-22 и задержек в программе F-35. Несмотря на то, что F-15EX является истребителем четвертого поколения, он служит высокоэффективным "ракетным грузовиком" для противодействия растущим угрозам со стороны китайского J-20 и российского Су-57.



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Резюме и ключевые моменты: Новый F-15EX Eagle II ВВС США устраняет пробелы, образовавшиеся в результате преждевременной отмены F-22 и задержек в программе F-35. Несмотря на то, что F-15EX является истребителем четвертого поколения, он представляет собой высокоэффективный "ракетный грузовик", способный противостоять растущим угрозам со стороны китайского J-20 и российского Су-57. - Это решение подчеркивает недостатки нынешней системы противовоздушной обороны США и необходимость создания надежной и экономически эффективной платформы.



Размещение F-15EX на Тайване может усилить оборонительные операции против потенциальной китайской агрессии, обеспечивая стратегическое преимущество в таких критически важных регионах, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив.



F-15EX Eagle II — нечто мощное



F-15EX Eagle II — новейший военный самолет ВВС США. Модернизированная версия самолета, который впервые поднялся в

небо в 1972 году. Новая версия является одновременно модернизацией и временным решением. По своей сути F-15EX Eagle-II представляет собой просто "ракетный грузовик". Эта птица может нести в бою значительно больше вооружения и при этом оставаться боеспособной.



Тем не менее, это по-прежнему военный самолет четвертого поколения.



Другими словами, F-15, который остается основополагающим элементом американской военно-воздушной доктрины, в настоящее время уступает как новым военным самолетам пятого поколения ее собственных вооруженных сил, F-35 Lightning II и F-22 Raptor, так и военным самолетам пятого поколения двух ее главных стратегических соперников, Китая и России.

Еще в 2009 году администрация Обамы по глупости и преждевременно отменила производство F-22 Raptor.



Для справки: большинство экспертов сходятся во мнении, что F-22 — лучший американский истребитель завоевания превосходства в воздухе. Преждевременное сокращение расходов по бюджетным соображениям, как это сделал сорок четвертый президент, многими рассматривается как ошибка. Потому что сейчас, в то время, когда соперники Америки либо догнали, либо, в некоторых случаях, почти догнали американских военных по возможностям боевых самолетов пятого поколения, ВВС США имеют очень ограниченное количество F-22.



Это ложится большим бременем как на существующий парк боевых самолетов четвертого поколения, так и на все еще растущий боевой самолет F-35.



После десятилетий разработки F-35 наконец-то добился некоторых успехов в серийном производстве. Однако это чрезвычайно дорогая система, требующая большой подготовки и опыта для управления и обслуживания.



ВВС уже сейчас стремятся разработать еще более дорогой и предположительно более совершенный военный самолет шестого поколения, который заменит F-35 и F-22 — прежде чем их военные самолеты пятого поколения действительно зарекомендуют себя в горниле конфликтов великих держав.



Стоимость военного самолета пятого поколения создала дыру в обороне Америки



Как всегда, стоимость является ключевым ограничивающим фактором.



Технические задержки и перерасход средств в программах военных самолетов пятого поколения, особенно F-35, в то время как ВВС выводят из эксплуатации большое количество существующего парка боевых самолетов четвертого поколения, создали серьезные стратегические бреши в защите. Тем временем Китай и Россия продолжают инвестировать, совершенствовать и развертывать большее количество собственных боевых самолетов пятого поколения.



По этим причинам ВВС решили потратить небольшую часть денег на постройку новых F-35 и представить новую, модернизированную версию своего вездесущего F-15. Не обладая малозаметностью и дальностью полета, а также другими высокотехнологичными средствами самообороны, присущими большинству боевых самолетов пятого поколения, новые F-15, как отмечалось выше, по сути представляют собой "ракетные грузовики".



Эти модернизированные системы четвертого поколения призваны заполнить пустоту, возникшую из-за вывода из эксплуатации, откровенно говоря, слишком большого количества боевых самолетов четвертого поколения и отсутствия достаточного количества боевых самолетов пятого поколения в то время, когда конкуренты Америки догоняют их.

Другими словами, эти новые самолеты являются молчаливым признанием Пентагона, что они существенно навредили американской противовоздушной обороне.



Представляя эти новые F-15, ВВС говорят о том, что, если вскоре начнется ожесточенная война, им понадобится надежная платформа вооружения, помимо дорогостоящих F-35 и F-22, которых недостаточно. Итак, новые F-15 будут брошены в мясорубку против китайского J-20 или, вполне возможно, против российского Су-57.



Как и американские F-35 или F-22, китайские и российские военные самолеты следующего поколения, вероятно, смогут летать вокруг F-15 ВВС. Поскольку F-15 остается основной платформой завоевания превосходства в воздухе, на которую полагаются ВВС, это создает множество рисков. Чтобы преодолеть преимущества отдельных китайских J-20 или российских Су-57, новые F-15EX Eagle II просто сокрушат цели шквалом ракет.



Серьезные ограничения F-15EX Eagle II



Конечно, география ключевых регионов, особенно Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива, препятствует развертыванию F-15EX Eagle II способами, которыми они применялись в прошлом, особенно против J-20. Вместо этого этим системам придется оставаться ближе к своим базам, потому что китайские военные самолеты пятого поколения, как и американские, имеют преимущества по сравнению с самолетами большей дальности.



Чтобы F-15EX Eagle II оказал необходимое воздействие, можно рекомендовать передать эти системы тайваньцам и позволить ВВС Тайваня использовать их для оборонительных операций вокруг Тайваня, чтобы преследовать китайские военные самолеты, бомбардировщики и военные корабли, когда начнется неизбежное китайское вторжение (или блокада).

