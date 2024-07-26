



Священник отрубил руки грабителю

Пастор в Южной Африке отрубил руки грабителю, укравшему металлолом и электрические провода из церкви.



По данным Sowetan Live, это случилось еще в марте в КваГуке.



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Грабитель Думисани Махлангу обвинен в краже. Пастор, его жена и сын тоже предстали перед судом по обвинению в похищении и покушении на убийство. Священника и сына отпустили в итоге под залог, а женщине сделали предупреждение.



Утверждалось, что семья и еще ряд лиц отвезли вора в фургоне в уединенное место. Там его раздели, привязали к столбу, избивали, стучали молотком по пальцам. По словам потерпевшего, после этого ему отрубили руки. Многие жители были возмущены таким самосудом и даже предлагали сжечь церковь. Сам же грабитель сетует, что пастор разрушил его жизнь.



"Это разрушает меня изнутри. Я никогда ему не прощу. Я не простил его, не прощу и умру, так и не простив его", - сказал грабитель.



Теперь дело передано в областной суд. Его рассмотрят пятого августа.