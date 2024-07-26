Посол ответил, когда завод Bayraktar будет запущен в Украине
Завод по производству беспилотников Bayraktar можно будет полноценно запустить на территории Украины по окончании войны.
По данным Euronews, такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар.
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"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - пояснил дипломат.
Боднар не стал раскрывать подробности по поводу завода, но отметил, что прогресс в плане его запуска уже есть.