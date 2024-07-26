Новости » Политика
Посол ответил, когда завод Bayraktar будет запущен в Украине
26.07.2024 18:52 Алина Груднева

Посол ответил, когда завод Bayraktar будет запущен в Украине

Завод по производству беспилотников Bayraktar можно будет полноценно запустить на территории Украины по окончании войны.

По данным Euronews, такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - пояснил дипломат.

Боднар не стал раскрывать подробности по поводу завода, но отметил, что прогресс в плане его запуска уже есть.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы