



Китайский истребитель J-20 привел в ужас генералов ВВС США

Китайский Chengdu J-20 Mighty Dragon — истребитель-невидимка пятого поколения, бросающий вызов превосходству США в воздухе. Хотя J-20 быстрее, чем F-35 Lightning II, у него большее радиолокационное сечение и проблемы с двигателем, особенно у WS-15.



Резюме и ключевые моменты: Китайский Chengdu J-20 Mighty Dragon — это истребитель-невидимка пятого поколения, бросающий вызов превосходству США в воздухе. Хотя J-20 быстрее, чем F-35 Lightning II, у него большее радиолокационное сечение и проблемы с двигателем, особенно у WS-15.



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Авионика J-20, потенциально включая радар AESA Type 1475, предполагает, что он может поражать цели за пределами видимости.



Несмотря на проблемы развития, Китай стремится к началу 2030-х годов иметь парк из 1000 J-20. Тем не менее, история преувеличения военного потенциала Китая оставляет некоторую неуверенность в отношении истинных характеристик J-20 до тех пор, пока он не будет испытан в бою.



Истребитель-невидимка J-20 Dragon: китайский F-22 или F-35, или беспокоиться не о чем?



Когда Китай принял на вооружение свой истребитель Chengdu J-20, он стал второй страной, выпустившей самолет-невидимку пятого поколения.



США сохраняли превосходство в воздухе с помощью своих F-22 Raptor в течение многих лет, но и Китай, и Россия сегодня используют платформы с аналогичными возможностями. Информация о самолете J-20 Mighty Dragon ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) окутана тайной. Те немногочисленные разведданные, которые были подтверждены в отношении китайской программы истребителей, позволяют предположить, что J-20 действительно может угрожать американскому парку реактивных самолетов. Однако у Пекина есть история преувеличения истинных возможностей своих систем вооружения. До тех пор, пока Китай не развернет свой флот J-20 в бою, мы не будем уверены в характеристиках и возможностях Mighty Dragon.



Обзор платформы J-20



Mighty Dragon был разработан в рамках пекинской программы J-XX в 1990-х годах и был официально одобрен ВВС НОАК десять лет спустя. Истребитель пятого поколения официально поступил на вооружение в 2017 году, а в значительных количествах он начал поступать в 2019 году.



До J-20 Китай в основном полагался на российские разработки и компоненты. Shenyang J-11 и J-16 во многом созданы на основе истребителя Су-27 советской эпохи, которые Китай закупил у СССР в конце 1980-х годов. Другие сообщения указывают на то, что Shenyang J-15 аналогичным образом создан на основе другой российской платформы, Су-33, которую Пекин реконструировал. J-20 якобы быстрее F-35 Lightning II. Но его скорость имеет ограничения. Во-первых,

Mighty Dragon имеет большую радиолокационную эффективность, чем его американский аналог, что облегчает обнаружение вражеских самолетов. Кроме того, при разработке двигателя WS-15 возникли некоторые серьезные проблемы. Фактически, аналитики полагают, что двигатель американского производства, установленный на истребителе F-35, опережает двигатель WS-15 как минимум на 10 лет. В 2015 году один из этих двигателей китайского производства взорвался, что указывает на проблемы с контролем качества, затронувшие его монокристаллические лопатки турбины. По сути, эти лопасти не смогли выдержать более высокие температуры и маневренность, свойственную J-20.



С точки зрения авионики, Mighty Dragon на бумаге весьма грозен. Хотя точные характеристики остаются строго засекреченными, некоторые аналитики полагают, что J-20 используют радар с активной решеткой с электронным сканированием типа 1475. Однако эффективность этого комплекса остается под вопросом. Американские военные вполне уверены, что китайский истребитель пятого поколения способен вести бой за пределами видимости, позволяя самолету захватывать ракету и запускать ракету по самолету противника без необходимости вести воздушный бой.



Пекин утверждает, что в прошлом году было произведено около ста J-20, помимо 40-50, которые, как сообщается, были построены в 2022 году.





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