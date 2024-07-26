



Арестован еще один заместитель Шойгу

В России задержан еще один заместитель бывшего министра обороны Сергея Шойгу.



По делу о коррупции схватили генерала Дмитрия Булгакова.



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По данным российских СМИ, его отправили в московскую "Бутырку".



"Дмитрию Булгакову, состоявшему в 2008–2022 годах в должности заместителя министра обороны РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - заявила представитель СК РФ Светлана Петренко.



Известно, что Булгаков занимался материально-техническим обеспечением ВС РФ. В 2022 году его уволили.



Это уже второй заместитель Шойгу, задержанный за последнее время, и пятый российский генерал - с конца апреля.