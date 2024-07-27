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Принц Уильям оставил сестру королевы Камиллы без зарплаты
27.07.2024 00:25 Алина Груднева

Принц Уильям оставил сестру королевы Камиллы без зарплаты

Принц Уэльский Уильям оставил сестру королевы Камиллы без зарплаты за 2023-2024 год.

Об этом свидетельствует финансовый отчет герцогства Корнуолл, где не числится Аннабель Эллиот.

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Сестра Камиллы была дизайнером интерьера поместий Чарльза с 2005 года. Она находилась на зарплате герцогства.

Источники сообщили агентству The Telegraph, что в прошлом году ее услуги не требовались. Предполагается, что принц Уильям больше ее нанимать не собирается.

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