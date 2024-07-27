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Во Франции Южную Корею на Олимпиаде назвали “КНДР”
27.07.2024 12:25 MIGnews.com

Во Франции Южную Корею на Олимпиаде назвали “КНДР”

Ведущие на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже представили Южную Корею как “Корейскую народно-демократическую республику” (так официально называется Северная Корея). 

“Мы приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла во время представления южнокорейской команды во время трансляции церемонии открытия”, — говорится в аккаунте МОК в соцсети X. 

Представитель Министерства спорта Южной Кореи Чан Ми Ран сообщил, что уже запросил встречу с президентом МОК Томасом Бахом для выяснения обстоятельств. Кроме того, Минспорта Южной Кореи попросило МИД страны направить “решительный протест французской стороне”. 

В самой Олимпийской деревне есть строго разделение между двумя странами: спортсмены из Южной Кореи и из КНДР живут в разных концах деревни. 

Южная и Северная Кореи разделены демилитаризованной зоной со времён Корейской войны 1950-1953 годов. Обе страны до сих пор не подписали мирный договор друг с другом. Более того, северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил Южную Корею "главным врагом". 

 

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