



Во Франции Южную Корею на Олимпиаде назвали “КНДР”

Ведущие на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже представили Южную Корею как “Корейскую народно-демократическую республику” (так официально называется Северная Корея).



“Мы приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла во время представления южнокорейской команды во время трансляции церемонии открытия”, — говорится в аккаунте МОК в соцсети X.



Представитель Министерства спорта Южной Кореи Чан Ми Ран сообщил, что уже запросил встречу с президентом МОК Томасом Бахом для выяснения обстоятельств. Кроме того, Минспорта Южной Кореи попросило МИД страны направить “решительный протест французской стороне”.



В самой Олимпийской деревне есть строго разделение между двумя странами: спортсмены из Южной Кореи и из КНДР живут в разных концах деревни.



Южная и Северная Кореи разделены демилитаризованной зоной со времён Корейской войны 1950-1953 годов. Обе страны до сих пор не подписали мирный договор друг с другом. Более того, северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил Южную Корею "главным врагом".



