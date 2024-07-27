



Трагедия на Олимпиаде: умер тренер по боксу

На полях Олимпийских игр в Париже случилась трагедия. В Олимпийское деревне скончался тренер по боксу.



В частности, на 61-м году жизни умер национальный тренер сборной Самоа Лионель Элика.



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По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Находившиеся в олимпийской деревне медработники пытались провести ему искусственное дыхание, но все было безуспешно.



"Его наследие станет источником вдохновения для будущих поколений. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми теми, кого коснулась эта глубокая утрата", - сказано в заявлении международной ассоциации по боксу.