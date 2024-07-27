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Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр
27.07.2024 10:57 MIGnews.com

Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр

56-летняя канадская певица Селин Дион, которая борется с неизлечимым синдромом скованности, выглядела невероятно в мерцающем серебристом платье во время выступления перед Эйфелевой башней в вечер открытия Олимпийских игр в Париже.

Она исполнила композицию Hymne à L'amour, которую изначально исполняла французская певица Эдит Пиаф. 

Песня была первоначально выпущена в 1950 году, а ее название переводится на английский как “Гимн любви”.


“Для меня большая честь выступать сегодня вечером на церемонии открытия Парижа 2024 года, и я так полна радости вернуться в один из моих самых любимых городов! Больше всего я так счастлива чествовать этих замечательных спортсменов, со всеми их историями жертв и решимости, боли и упорства. Все вы были так сосредоточены на своей мечте, и независимо от того, привезете ли вы домой медаль или нет, я надеюсь, что быть здесь означает, что она сбылась для вас! Вы все должны быть очень горды, мы знаем, как усердно вы работали, чтобы стать лучшими из лучших. Оставайтесь сосредоточенными, продолжайте в том же духе, мое сердце с вами! “ - написала певица в своем аккаунте Х.

 

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