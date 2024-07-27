



Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр

56-летняя канадская певица Селин Дион, которая борется с неизлечимым синдромом скованности, выглядела невероятно в мерцающем серебристом платье во время выступления перед Эйфелевой башней в вечер открытия Олимпийских игр в Париже.



Она исполнила композицию Hymne à L'amour, которую изначально исполняла французская певица Эдит Пиаф.



Песня была первоначально выпущена в 1950 году, а ее название переводится на английский как “Гимн любви”.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX — Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024

“Для меня большая честь выступать сегодня вечером на церемонии открытия Парижа 2024 года, и я так полна радости вернуться в один из моих самых любимых городов! Больше всего я так счастлива чествовать этих замечательных спортсменов, со всеми их историями жертв и решимости, боли и упорства. Все вы были так сосредоточены на своей мечте, и независимо от того, привезете ли вы домой медаль или нет, я надеюсь, что быть здесь означает, что она сбылась для вас! Вы все должны быть очень горды, мы знаем, как усердно вы работали, чтобы стать лучшими из лучших. Оставайтесь сосредоточенными, продолжайте в том же духе, мое сердце с вами! “ - написала певица в своем аккаунте Х.