



Роботизированная хирургия улучшает гинекологическое лечение

По данным фонда NHS, современная роботизированная хирургия помогла улучшить лечение гинекологических заболеваний.



Робот Da Vinci Xi используется в больнице Alexandra Hospital в Реддиче для проведения операций с большей точностью, уменьшением послеоперационной боли и снижением риска осложнений от потери крови.



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По данным NHS Trust больницы неотложной помощи Вустершира, более 100 женщин с такими заболеваниями, как эндометриоз, перенесли операцию с использованием робота.



Он предоставил хирургам инструменты, которые предлагают больший диапазон движения, чем при обычной хирургии. Впервые он был использован в больнице в 2022 году для хирургии рака простаты, но теперь также предлагается пациентам с различными заболеваниями.



По данным фонда, пациенты, перенесшие роботизированную операцию по гистерэктомии или удалению эндометриоза, выписались домой в тот же день, когда была проведена операция.



Специалист по эндометриозу Донна Гош отметила, что проведение более 100 гинекологических роботизированных операций стало огромным достижением.



"В будущем мы планируем и дальше расширять наше предложение в направлении хирургии суставов в различных клинических специальностях", — добавила она.

