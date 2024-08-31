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"Болезнь вейперов" может быть смертельно опасной – эксперты | Фото: pixabay.com
31.08.2024 11:47 Mignews

"Болезнь вейперов" может быть смертельно опасной – эксперты

Специалисты в области медицины предупреждают, что EVALI, или так называемая "болезнь вейперов", может оказаться смертельно опасной для пользователей электронных сигарет. Это заболевание легких, возникающее в результате использования вейпов, в некоторых случаях приводит к развитию острой дыхательной недостаточности (ARDS).

При ARDS воспаление охватывает всю легочную ткань, что нарушает способность легких обеспечивать организм кислородом. В таких случаях пациентам требуется искусственная вентиляция легких, и уровень смертности при этом состоянии составляет от 30% до 50%.

Медики отмечают, что точный механизм развития EVALI пока остается загадкой, и специфических методов лечения данного заболевания на сегодняшний день не существует.

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