



Начал распространяться еще более заразный штамм COVID

Летний всплеск подвидов коронавируса, получивших название FLiRT, уступил место еще более заразным штаммам, что является основной причиной нынешнего высокого уровня заболеваемости COVID в Калифорнии и по всему США.



А врачи и ученые следят за еще одним подвидом – XEC, который может превзойти последний гиперинфекционный подвид , KP.3.1.1, который сейчас считается самым распространенным в стране. XEC был впервые обнаружен в Германии и с тех пор привлек внимание врачей и ученых по всему миру.



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XEC "только начинает распространяться по всему миру и здесь", — сказал доктор Эрик Тополь, директор Трансляционного института Scripps Research в Ла-Хойе. "И пройдет много недель, пара месяцев, прежде чем он действительно закрепится и начнет вызывать волну".



Хотя XEC и появился в Соединенных Штатах, его распространенность низкая, и он не отслеживается индивидуально на сайте отслеживания вариантов Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Для отслеживания линии необходимо, чтобы она циркулировала более 1% по всей стране в течение двухнедельного периода.

