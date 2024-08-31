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В Газе началась вакцинация от полиомиелита
31.08.2024 16:45 MIGnews.com

В Газе началась вакцинация от полиомиелита

По словам представителя здравоохранения, в Газе началась кампания по вакцинации от полиомиелита после того, как на этой охваченной войной территории был зарегистрирован первый случай заболевания за четверть века.

Местные органы здравоохранения совместно с ООН и НПО “начинают кампанию по вакцинации от полиомиелита в центральном регионе”, сообщил агентству AFP Мусса Абед, директор первичной медико-санитарной помощи в министерстве здравоохранения Газы, контролируемом ХАМАСом.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Израиль согласился на серию трехдневных “гуманитарных пауз” в Газе для содействия вакцинации, хотя ранее официальные лица заявляли, что кампания должна начаться в воскресенье, 1 сентября.

Планируется, что вакцинация начнется в центральной части Газы, а затем в южной, после чего на севере Газы.

Кампания, включающая две дозы, направлена на то, чтобы охватить более 640 000 детей в возрасте до 10 лет.
 

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