



Нетаниягу рискует сорвать все соглашения по заложникам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рискует сорвать переговоры об освобождении заложников, чтобы Армия обороны Израиля могла оставаться в Филадельфийском коридоре еще шесть недель, сообщил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник, осведомленный о ходе переговоров.



"Поддержанное им предложение по-прежнему требует вывода войск ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора после первой фазы", — говорит высокопоставленный израильский чиновник, негодуя по поводу голосования кабинета безопасности в четверг вечером в поддержку позиции Нетаниягу относительно развертывания военных сил вдоль участка границы между Газой и Египтом.



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"Речь идет не о постоянном контроле над Филадельфийским коридором. Речь идет о шести неделях", — добавляет чиновник, имея в виду продолжительность первой фазы трехфазного прекращения огня, о котором ведутся переговоры.



"Службы безопасности по-прежнему считают, что мы сможем вернуться в Филадельфийский коридор, если возникнет такая необходимость, даже после вывода войск", — заявил чиновник, добавив, что территория будет "стерильной" и будет оснащена датчиками и другими мерами безопасности для предотвращения контрабанды оружия.



Тем временем, новостной канал Channel 13 цитирует неназванных высокопоставленных чиновников из нескольких израильских органов безопасности, которые заявляют, что переговоры "на грани провала", обвиняя правительство в управлении переговорами, исходя из "политических соображений".

