



Американский военпром во всю снабжает Россию и технологиями, и запчастями

Три расследования подряд на крупных американских военных производствах привели к выявлению фактов продаж конфиденциальных технологии Китаю, России и Ирану. Зато Украине быть ракетами по военным целям вглубь России нет, нельзя.



Оборонный подрядчик США RTX Corp. заплатит штраф в размере $200 млн, чтобы урегулировать обвинения правительства США в том, что он нарушил экспортный контроль, передав конфиденциальные технологии противникам страны, таким как Китай, Россия и Иран.



Компания RTX добровольно уведомила о своих нарушениях, которые, по ее словам, возникли из-за неправильной классификации оборонных статей согласно Правилам международной торговли оружием (ITAR).



В результате этой “неправильной классификации” чувствительная технология попала в Китай и, в некоторых случаях, вернулась в США, где она была включена в список систем военной авиации, включая Air Force One.



Нарушения в основном произошли в компании Rockwell Collins Inc. , аэрокосмическом производителе, который позже был приобретен предшественницей RTX United Technologies Corp.



Китай, Иран и КНДР являются явными и открытыми помощниками России в обходе санкций. Именно благодаря таким “ошибкам классификации” Россия получает компоненты для производства вооружения.



Так, в российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компонентов иностранного производства, а ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.

