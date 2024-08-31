



Нападение России на Украину подталкивают Швейцарию отказаться от нейтралитета

Швейцария не любит ввязываться в войны, но любит зарабатывать деньги.



Столкновение этих ценностей, а также опасения, что президент России Владимир Путин представляет угрозу для всей Европы, побуждают страну пересмотреть свою оборонную позицию.



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В сенсационном докладе , группа экспертов рекомендует правительству страны, которая сохраняет нейтралитет с 1515 года, работать над "общим оборонным потенциалом" с ЕС и НАТО.



"После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов – как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет", - говорится в докладе.



Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Альянсом и ЕС для совместной подготовки, защиты от ракет, двусторонних и многосторонних учений.



Более того, в докладе призывают увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП.



Авторы доклада также советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро.



Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими странами, которые хотели отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут.

