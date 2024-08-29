



Политик из Невады признан виновным в убийстве репортера

Бывший политик из Невады был признан виновным в убийстве журналиста-расследователя, который писал критические статьи о его пребывании на посту.



47-летний Роберт Теллес находится в тюрьме с 2022 года за нападение с ножом на журналиста Las Vegas Review-Journal Джеффа Германа.



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На суде прокуроры представили присяжным доказательства ДНК, обнаруженные под ногтями Германа, которые, по их словам, принадлежали Теллесу, который не признал себя виновным.



Однако в среду, 28 августа коллегия присяжных из 12 человек после двухдневных обсуждений вынесла обвинительный вердикт.



Теллес, избранный государственным администратором округа Кларк в 2018 году, выступил в суде и заявил о своей невиновности.



Теперь после вердикта присяжных ему может грозить пожизненное заключение.



12 присяжных заседателей совещались в течение четырех часов в понедельник и примерно шести часов во вторник, прежде чем коллегия пришла к заключению.



Судебный процесс продолжался более двух недель, и в понедельник начались заключительные прения сторон.



В сентябре 2022 года 69-летний Герман был найден мертвым возле своего дома в Неваде с семью ножевыми ранениями в шею и туловище.



Опытный репортер посвятил более четырех десятилетий освещению жизни города и коррупции.



Он написал несколько статей о Теллесе, в которых утверждал, что тот вел себя враждебно в своем офисе в Лас-Вегасе и имел связь с подчиненной.



На момент смерти Теллеса, Герман собирался опубликовать еще одну статью.

