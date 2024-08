Ушла с молотка самая дорогая спортивная вещь в истории

На аукционе за рекордную сумму продали футболку величайшего бейсболиста всех времен Бейба Рута.



Она стала самой дорогой спортивной вещью в истории, уйдя с молотка за 24 миллиона долларов.



В частности, была продана футболка, в которой Рут сделал свой последний хоум-ран в 1932 году.



По стоимости эта вещь побила рекорды всех спортивных реликвий в истории. К сравнению, майка Майкла Джордана стоила 10,1 млн долларов, а футболка Марадоны - $9,3 млн.

After touring the country, including a return to Wrigley Field, and six plus hours in extended bidding tonight, Babe Ruth’s ‘Called Shot’ Jersey closes at $24.12 Million to become the world’s most valuable piece of sports memorabilia pic.twitter.com/EuHKB3KicP