



Майк Тайсон признался в том, что у него раздвоение личности

Супертяжеловес Майк Тайсон выступил с ошеломляющим признанием. Легенда бокса болен психическим заболеванием - у него раздвоение личности.



“Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня надевают наручники. К сожалению, мне надо бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться”, - цитирует слова Тайсона Boxing Kingdom.



