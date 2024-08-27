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Майк Тайсон признался в том, что у него раздвоение личности
27.08.2024 00:30 Катя Шульц

Майк Тайсон признался в том, что у него раздвоение личности

Супертяжеловес Майк Тайсон выступил с ошеломляющим признанием. Легенда бокса болен психическим заболеванием - у него раздвоение личности.

“Я всегда проявляю осторожность, когда появляется он. Каждый раз, когда выпиваю или готовлюсь к драке, появляется Железный Майк и на меня надевают наручники. К сожалению, мне надо бороться. Я бы хотел перестать быть таким человеком. Он преследует меня. Хочу, чтобы он умер, но Железный Майк продолжает возвращаться”, - цитирует слова Тайсона Boxing Kingdom.

 

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