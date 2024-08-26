



12 канал: Израиль попросил США стать реальной военной силой против Ирана

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви посетил штаб Северного командования вместе со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом К. Брауном-младшим.



В Армии обороны Израиля заявили, что генералам "представили информацию о ходе боевых действий против "Хезболлы" во время войны и оперативных планах на будущее".



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Стороны также "обсудили вопросы безопасности и стратегии, касающиеся расширения оперативных инструментов и укрепления регионального партнерства в рамках реагирования на угрозы на Ближнем Востоке".



"Армия обороны Израиля продолжит углублять свои отношения с Вооруженными силами США, стремясь к укреплению региональной стабильности и координации между двумя армиями", — добавляют израильские военные.



Халеви и Браун также встретились с министром обороны Йоавом Галантом.



По сообщениям телеканала Channel 12, в ходе некоторых дискуссий, посвященных Ирану, Израиль выразил желание, чтобы США выполнили свои многолетние обязательства по предотвращению превращения Ирана в ядерную державу, что потребовало бы реальной военной угрозы со стороны США или военных действий против ядерных объектов Ирана.



Телеканал также сообщает, что США сообщили Израилю, что сохранят свою армию в регионе в течение следующих недель из-за возросшей напряженности.

