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ЦАХАЛ: "Хезболла" атаковала Израиль из гражданских районов
26.08.2024 21:41 MIGnews.com

ЦАХАЛ: "Хезболла" атаковала Израиль из гражданских районов

Армия обороны Израиля опубликовала несколько инфографик, на которых, по ее словам, показаны ракетные пусковые установки "Хезболлы", использовавшиеся в атаке на север Израиля.

В ходе атаки было выпущено около 230 ракет и задействовано около 20 беспилотников.

По данным Армии обороны Израиля, 90 процентов ракет, выпущенных вчера утром, были выпущены из жилых районов.

"Террористическая организация "Хезболла" размещает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения, используя ливанских мирных жителей в качестве живого щита", — заявляют военные.

Израильские официальные лица заявляют, что "Хезболла" планировала запустить еще сотни ракет, а упреждающий удар ЦАХАЛа устранил более половины предполагаемых угроз.







 

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