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Макрон: "В аресте Дурова нет политики"
26.08.2024 18:45 MIGnews.com

Макрон: "В аресте Дурова нет политики"

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал арест во Франции российского бизнесмена Павла Дурова.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. 

Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой. 

В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. 

Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью. 

Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи".
 

 

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