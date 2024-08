Макрон: "В аресте Дурова нет политики"

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал арест во Франции российского бизнесмена Павла Дурова.



"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова.



Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой.



В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав.



Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.



Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи".



