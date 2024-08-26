



Канада собирается ввести пошлины на электромобили и сталь из Китая до 100%

Канада введет новые пошлины на электромобили, алюминий и сталь китайского производства, встав на сторону западных союзников и приняв меры по защите отечественных производителей.



Правительство объявило о 100%-ном налоге на электромобили и 25%-ном налоге на сталь и алюминий, подтвердив более ранний отчет Bloomberg News. Премьер-министр Джастин Трюдо представил политику в Галифаксе, Новая Шотландия, где он собрался с остальными членами своего кабинета для серии встреч по экономике и международным отношениям.



Дополнительный налог на электромобили вступит в силу 1 октября и также будет распространяться на некоторые гибридные легковые автомобили, грузовики, автобусы и фургоны для доставки. Он будет добавлен к существующему тарифу в размере 6,1%, который применяется к китайским электромобилям, сообщило правительство в пресс-релизе.



Налоги на алюминий и сталь вступят в силу 15 октября. Правительство опубликовало первоначальный список товаров, и у общественности будет возможность прокомментировать его до того, как он будет окончательно утвержден 1 октября.









