



Цены на нефть резко выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть сегодня подскочили на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как фондовые рынки колеблются после роста на прошлой неделе из-за разговоров о снижении процентной ставки в США.



Цена на нефть марки Brent, мирового эталона, выросла на 2,5 процента и составила почти 81 доллар за баррель.



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Фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику, взяв передышку после роста в пятницу, когда глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал понять, что ожидается снижение процентной ставки.



Израиль и "Хезболла" обменялись огневыми стычками в воскресенье после 10 месяцев приграничных столкновений.

Цены на нефть в какой-то момент выросли более чем на 3%, но затем немного снизились, поскольку обе стороны, по-видимому, проявили сдержанность, несмотря на обострение отношений в воскресенье, 25 августа.



Нефтяной рынок также отреагировал на заявление администрации Ливии, базирующейся на востоке страны, о закрытии находящихся под ее контролем нефтяных месторождений и "приостановке всей добычи и экспорта до дальнейшего уведомления".



Действия администрации из Бенгази, которая контролирует большую часть нефтяных месторождений страны, предпринимаются на фоне роста напряженности после того, как признанное ООН правительство из Триполи утром, 26 августа сменило главу центрального банка.

