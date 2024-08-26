



Операции ООН по оказанию помощи в Газе пока приостановлены

Операции ООН по оказанию гуманитарной помощи в Газе были остановлены в понедельник, 26 августа после того, как в воскресенье вечером Израиль отдал новые распоряжения об эвакуации из Дейр-эль-Балаха в центральной части Газы, сообщил высокопоставленный представитель ООН.



"Мы не можем сегодня выполнить поставленные задачи в тех условиях, в которых находимся", — заявил чиновник, выступая на условиях анонимности. "По состоянию на сегодняшнее утро мы не работаем в Газе".



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"Мы не уходим из Газы, потому что люди там нуждаются в нас", — сказал чиновник. "Мы пытаемся сбалансировать потребности населения с потребностью в безопасности и защите персонала ООН".



Чиновник сказал, что персонал ООН на местах получил указание попытаться найти способ продолжить работу. Он сказал, что операции ООН официально не приостановлены.

