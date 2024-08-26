



В Австралии работодатель не смеет надоедать вам после окончания смены

Сегодня в Австралии вступил в силу новый закон о взаимоотношениях между сотрудником и работодателем или начальством на работе.



По окончанию рабочего дня ваша работа не имеет законного права беспокоить вас. Все звонки и мэйлы мог игнорироваться до следующего дня. А если работодатель будет настаивать и продолжать звонить, то законодательно ему грозит штраф в размере в размере до 19 000 австралийских долларов (12 764 долларов или 11 414 евро) надоедливому сотруднику или до 94 000 австралийских долларов (56 934 евро) на компанию, если речь идет о владельце.



Австралийцы не первые с этим пунктом в законодательстве. Примерно в десятке европейских и латиноамериканских стран также действуют подобные правила. Франция была первой страной, которая ввела сопоставимые правила в 2017 году, за ней подтянулась Германия.



Доцент Сиднейского университета Крис Райт прокомментировал агентству новостей AFP законодательную новинку.



В наше век гаджетов сотрудники испытывают “ползучую доступность” возможности быть на связи днем и ночью.



“Наличие меры, которая в какой-то степени восстанавливает границу между работой и нерабочей жизнью людей, — это позитивный момент, безусловно, для сотрудников, но также и для работодателей”, — сказал он AFP.



