Кая Каллас прибыла в Брюссель накануне вступления в должность главы МИДа ЕС

Будущая глава европейского МИДа Кай Каллас прибыла в Брюссель накануне вступления в должность. Ее ожидают формальные слушания для документального одобрения.



"Новые начинания: только что прибыла в Брюссель и с нетерпением жду встречи с новыми коллегами из дипломатической службы ЕС и Еврокомиссии. Ближайшие недели будут насыщены встречами и брифингами, с важным акцентом на подготовке к слушаниям по утверждению Европейским парламентом", - написала бывшая премьер-министр Эстонии в своем аккаунте в соцсети Х.



