



Квентин Тарантино обвинил в смерти Хатчинс Болдуина

Похоже пересуды о фильме “Ржавчина” утихнут не скоро. Знаменитый режиссер Квентин Тарантино сказал, что вина за смерть оператора Галины Хатчинс частично все равно лежит на Алеке Болдуине.



Да, суд снял с Болдуина все обвинения, теперь ему тюрьма не грозит.



"90% вины лежит на ответственном за реквизит, но 10% – на актере. Если у тебя оружие в руках, ты обязан его проверить", – прокомментировал 61-летний режиссер в подкасте Club Random.



У Болдуина, безусловно есть армия защитников, которая будет в один голос кричать “а вот и не должен”, как, например, утверждает SAG-AFTRA – профсоюз, представляющий всех работающих актеров.



