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Квентин Тарантино обвинил в смерти Хатчинс Болдуина
26.08.2024 21:30 Катя Шульц

Квентин Тарантино обвинил в смерти Хатчинс Болдуина

Похоже пересуды о фильме “Ржавчина” утихнут не скоро. Знаменитый режиссер Квентин Тарантино сказал, что вина за смерть оператора Галины Хатчинс частично все равно лежит на Алеке Болдуине.

Да, суд снял с Болдуина все обвинения, теперь ему тюрьма не грозит. 

"90% вины лежит на ответственном за реквизит, но 10% – на актере. Если у тебя оружие в руках, ты обязан его проверить", – прокомментировал 61-летний режиссер в подкасте Club Random.

У Болдуина, безусловно есть армия защитников, которая будет в один голос кричать “а вот и не должен”, как, например, утверждает SAG-AFTRA – профсоюз, представляющий всех работающих актеров.

 

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