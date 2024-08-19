



В Перу футболист справил нужду прямо во время матча и был удален с поля

В Перу футболист Себастьян Муньос справил малую нужду прямо во время матча между "Канторсильо" и "Аваджун".



Игрок сделал это во время вынужденной паузы возле углового флажка.



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Футболисты из команды соперника тут же пожаловались на это главному арбитру. В итоге, Муньос был удален с поля за неспортивное поведение.



На результаты поединка это в итоге никак не повлияло. Матч закончился ничьей.