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В Перу футболист справил нужду прямо во время матча и был удален с поля
19.08.2024 23:28 Алина Груднева

В Перу футболист справил нужду прямо во время матча и был удален с поля

В Перу футболист Себастьян Муньос справил малую нужду прямо во время матча между "Канторсильо" и "Аваджун".
 
Игрок сделал это во время вынужденной паузы возле углового флажка.

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Футболисты из команды соперника тут же пожаловались на это главному арбитру. В итоге, Муньос был удален с поля  за неспортивное поведение.
 
На результаты поединка это в итоге никак не повлияло. Матч закончился ничьей.

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