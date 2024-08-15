



Олимпийская чемпионка Иман Хелиф, подала иск в котором фигурируют Маск и Роулинг

Сообщается, что Илон Маск и Джоан Роулинг были упомянуты в уголовном иске, поданном алжирской боксершей, олимпийской чемпионкой Иман Хелиф французским властям в связи с предполагаемыми "актами грубых киберпреследований на сексуальной почве".



Набиль Буди, парижский адвокат Хелиф, подтвердил изданию Variety, что миллиардер, владеющий социальной медиаплатформой X, и автор Гарри Поттера были названы в жалобе, поданной в подразделение парижской прокуратуры.



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В отдельном заявлении для Variety центр подтвердил, что получил жалобу Хелиф, и связался со своим "Центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти", чтобы начать расследование "по фактам киберпреследования по признаку пола, публичного оскорбления по признаку пола, публичного подстрекательства к дискриминации и публичного оскорбления по признаку происхождения".

