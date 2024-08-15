



Google: Иран стоит за кибератаками против Байдена, Харрис и Трампа

Иран осуществил кибератаки против Дональда Трампа, Джо Байдена и Камаллы Харрис в преддверии президентских выборов в США.



Об этом сказано в отчете корпорации Google.



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Поясняется, что была осуществлена фишинговая атака, целью которой были около 10 человек, связанных с указанными лицами.



Они подверглись кибератакам в мае и июне. По данным Google, ответственность за них лежит на иранской правительственной хакерской группировке APT42, которая известна еще как Charming Kitten и Mint Sandstorm.



Хакеры пытались взломать учетные записи электронной почты, воспользовавшись ссылки, которые встраивали в текст электронного письма или PDF-файл.