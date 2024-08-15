



Битва за хиты Шатунова: продюсер Разин проиграл в суде

Российский продюсер Андрей Разин проиграл в суде в битве за право на владение хитами Юрия Шатунова.



По данным "СтарХит", вдова певца добилась признания ее права на 23 песни покойного супруга.



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"Хостинский районный суд города Сочи рассмотрел исковое заявление вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину. Суд удовлетворил исковые требования семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на эти 23 музыкальных произведения", - сообщили в суде.



Среди хитов, которые Шатунова отсудила у Разина, - "Белые розы" и "Седая ночь".