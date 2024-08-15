



В Швейцарии заморозили средства, принадлежащие российскому олигарху

В Швейцарии заморозили 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Сулейману Керимову.



По данным Blick, это произошло в рамках расследования, которое ведет генеральная прокуратура Швейцарии в отношении четырех человек, связанных с олигархом.



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С ноября проведены восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. Расследование ведется по подозрению в нарушении Закона об эмбарго и в отмывании денег.



Всего по состоянию на 13 августа в Швейцарии заморожено российских активов на сумму 8,2 млрд долларов.