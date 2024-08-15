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Штаб-квартира правящей партии Германии подверглась акту вандализма
15.08.2024 14:52 Алина Груднева

Штаб-квартира правящей партии Германии подверглась акту вандализма

Штаб-квартира правящей Социал-демократической партии Германии подверглась акту антисемитского вандализма.

По данным BILD, неизвестные нанесли на здание красной краской перевернутые треугольники.

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Акту вандализма подвергся штаб в берлинской районе Кройцберг. Полиция приступила к расследованию.

"Треугольник использовался в видеороликах после теракта 7 октября, чтобы отмечать израильские цели, которые вскоре после этого подвергались нападениям. Это в высшей степени военизированный и в высшей степени террористический символ", — пояснил эксперт по исламу Ахмад Мансур. 

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