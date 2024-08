Экоактивисты заблокировали несколько аэропортов в Германии

Утром, 15 августа, экоактивисты заблокировали несколько немецких аэропортов.



По данным издания DW, аэропорт Кельн-Бонн временно прекратил работу из-за акции протеста.



В аэропорту Кельн-Бонн и Штутгарте были заблокированы взлетно-посадочные полосы.



Также приостановлена работа аэропорта Нюрнберга. Акции протеста проводят климатические активисты "Последнего поколения". Они пообещали провести демонстрации в нескольких немецких аэропортах в течение неделе.



"Сейчас на кону миллиарды человеческих жизней. Климатический коллапс уже стал реальностью для многих людей", – сказали активисты.

Eight people in Germany are blocking air traffic at four airports.@AufstandLastGen supporters have been relentless in the past weeks. They have now glued to the tarmac in Berlin, Stuttgart, Nuremberg and Cologne.



