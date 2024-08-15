



НАСА заявляет, что астронавты могут застрять в космосе на восемь месяцев

НАСА предоставило обновленную информацию о двух американских астронавтах, которые застряли на Международной космической станции (МКС)



Астронавты Сунита Уильямс и Барри "Бутч" Уилмор отправились в космос 5 июня. Ожидалось, что их миссия продлится восемь дней. Но они находятся в космосе уже более двух месяцев.



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Космический корабль, который доставил их туда — Starliner компании Boeing — столкнулся с техническими проблемами, из-за которых им не удалось вернуться на Землю.



Представители НАСА заявили, что пара может провести на орбите восемь месяцев, если не сможет вернуться на Starliner.

