



Суд Таиланда уволил премьер-министра за нарушение конституции

Таиландский суд отправил в отставку премьер-министра Сретту Тависина за назначение в свой кабинет бывшего юриста, который ранее находился в тюрьме.



Конституционный суд постановил, что Сретта нарушил "правила этики", "проявив вызывающее поведение".

62-летний Сретта, находящийся у власти менее года, стал третьим премьер-министром за 16 лет, отстраненным от должности одним и тем же судом.



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Его заменит временный лидер, пока парламент Таиланда не соберется для избрания нового премьер-министра.

