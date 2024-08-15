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Суд Таиланда уволил премьер-министра за нарушение конституции
15.08.2024 04:30 MIGnews.com

Суд Таиланда уволил премьер-министра за нарушение конституции

Таиландский суд отправил в отставку премьер-министра Сретту Тависина за назначение в свой кабинет бывшего юриста, который ранее находился в тюрьме.

Конституционный суд постановил, что Сретта нарушил "правила этики", "проявив вызывающее поведение".
62-летний Сретта, находящийся у власти менее года, стал третьим премьер-министром за 16 лет, отстраненным от должности одним и тем же судом.

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Его заменит временный лидер, пока парламент Таиланда не соберется для избрания нового премьер-министра.
 

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