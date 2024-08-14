



Саудовский принц опасается убийства из-за нормализации отношений с Израилем

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил находящимся с визитом в США законодателям, что он рискует быть убитым, если будет добиваться соглашения о нормализации отношений с Израилем, сообщает Politico.



Саудовский лидер обсуждал угрозы, с которыми он сталкивается, чтобы объяснить, почему он должен убедиться, что любая сделка включает в себя четкий и необратимый путь к будущему "палестинскому государству", сообщает Politico со ссылкой на бывшего американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений.



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На одной из таких встреч он сослался на бывшего египетского лидера Анвара Садара, который был убит в 1981 году египетскими фундаменталистами после заключения мирного соглашения с Израилем.



"Он сказал так: "Саудовцы очень переживают по этому поводу, и улицы всего Ближнего Востока переживают по этому поводу, и мое пребывание на посту хранителя святынь ислама не будет безопасным, если я не займусь самым насущным вопросом справедливости в нашем регионе", - рассказал Politico источник, знакомый с вопросом.



Неясно, насколько свежи эти разговоры об убийствах, учитывая, что окно для заключения сделки по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в последние месяцы практически закрылось, как утверждают источники в Конгрессе.



Источники сообщили The Times of Israel, что все шансы на заключение сделки закончились в июне на фоне продолжающейся войны в Газе и сокращающегося количества времени в календаре Сената, которое необходимо для ратификации двустороннего американо-саудовского компонента сделки до ноябрьских президентских выборов.

