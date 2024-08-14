



Германия выдала первый ордер на арест в связи со взрывами на Nord Stream

Германская прокуратура выдала первый ордер на арест в рамках расследования подводных взрывов в 2022 году, которые повредили газопровод "Северный поток" между Россией и Германией, сообщили СМИ 14 августа.



Прокуроры соседней Польши заявили, что получили ордер на арест гражданина Украины, но он покинул страну до того, как его успели арестовать.



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Германская общественная телекомпания ARD, ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung и еженедельник Die Zeit в совместном отчете заявили, что федеральные прокуроры получили в июне ордер на арест украинца, который, как полагают, до недавнего времени проживал в Польше. В отчете, в котором не были указаны источники, мужчина был назван Владимиром З.

